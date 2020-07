Padilha: Moro confessou interesses escusos no julgamento de Lula

De acordo com o deputado Alexandre Padilha (PT-SP), Sérgio Moro praticamente afirmou que o ex-presidente Lula "era um inimigo particular, totalmente fora do contexto de juiz" edit

247 - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), ex-ministro da Saúde, afirmou que Sérgio Moro agiu "totalmente fora do contexto de juiz" no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-juiz falou em "ringue" de boxe ao citar o interrogatório com Lula no processo do triplex em Guarujá (SP).

"Entrou no ringue como o Lula? Moro praticamente confessou que tinha interesses envolvidos na prisão de Lula. Afirma praticamente que ele era um inimigo particular, totalmente fora do contexto de juiz", escreveu o parlamentar no Twitter.

Entrou no ringue como o Lula? Moro praticamente confessou que tinha interesses envolvidos na prisão de Lula. Afirma praticamente que ele era um inimigo particular, totalmente fora do contexto de juiz pic.twitter.com/6DsAhyr3ut July 6, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.