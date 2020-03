Padilha pede sindicância em hospital de SP que não informou morte por coronavírus à família de paciente

Irmã de paciente que estava internado no hospital Sancta Maggiore só soube que sua morte foi causada pelo coronavírus através da televisão edit

247 - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), que é médico infectologista e ex-ministro da Saúde, apresentou nesta sexta-feira (20) um pedido de abertura de sindicância interna no Hospital Sancta Maggiore Paraíso, da rede Prevent Sênior, em São Paulo, para que seja apurado o envolvimento de funcionários no caso de uma morte por coronavírus que não foi informada à família do paciente.

O paciente era irmão de Maria da Graça Freitas. Manoel Messias Freitas Filho tinha 62 anos e, segundo relato de Maria da Graça ao portal UOL, ela soube somente pela imprensa que a causa da morte de seu irmão tinha sido o Covid-19. A princípio, o hospital, de acordo com ela, havia informado apenas que ele teve uma parada cardíaca e faleceu, depois de uma piora no quadro.

