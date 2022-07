Padrasto é suspeito de estuprar e engravidar menina de 11 anos no RJ

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um caso de estupro de vulnerável cometido contra uma menina de apenas 11 anos, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A violência resultou em uma gestação que já está na fase final. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A suspeita é que o crime tenha sido cometido pelo padrasto da criança, informou a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) da cidade, responsável pelas investigações.

A delegacia afirmou ainda que a apuração sobre o crime é recente e que a gestação foi descoberta após a mãe da criança desconfiar do crescimento da barriga da menina.

A Prefeitura de São João de Meriti informou que o caso chegou na sexta-feira (29) ao Conselho Tutelar da cidade e que a vítima e a família dela foram atendidas com "todas as medidas protetivas e garantias de direito".

A vítima passou por exames de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) e também no posto de saúde e está recebendo atendimento psicológico. Ainda não há, contudo, informações sobre o estado de saúde da menina.

