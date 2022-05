Padre atropela homem suspeito de furtar paróquia

O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Segundo a polícia, o suspeito furtou a igreja Católica, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Vídeo edit

247 - Um padre atropelou um suspeito de furtar uma igreja Católica, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), na noite de sábado (7). De acordo com a polícia, o veículo pertence à paróquia e o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

O suspeito teve a prisão em flagrante por furto decretada, mas continuava internado até a manhã desta segunda-feira (9). Ele entrou na igreja após arrombar a janela. Levou três moletons e uma camiseta. Na hora da abordagem, o suspeito estava com peças de roupas levadas da paróquia.

Em nota, a paróquia informou que todos os fatos estão sendo apurados.

