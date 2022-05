Padre celebrou casamento pouco antes de atropelar suspeito de furto e fugir sem prestar socorro

Apoie o 247

247 - Tatiane de Fátima e Alex Aparecido viveram no último sábado (7) o sonho do matrimônio na igreja. A cerimônia, que reuniu pouco mais de 100 pessoas, entre amigos e familiares, teve como celebrante o padre investigado por atropelar um homem que teria furtado uma igreja em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. A reportagem é do portal G1.

O casal, que desde a última terça-feira (10) comemora a lua de mel em Maceió (AL), viveu sentimentos contraditórios durante a cerimônia que marcou a união, após três anos e meio juntos. Os dois relatam que conheceram o padre Gustavo Trindade dos Santos, suspeito do atropelamento, no dia do casamento. Ele se mostrou muito feliz por celebrar o amor do casal.

Durante a celebração na Igreja Matriz de São Sebastião, a avó de Tatiane se machucou com a decoração de vidro, o que deixou partes da igreja manchadas de sangue, levantando suspeita entre os policiais.

"A minha avó é uma senhora de idade. Ela bateu com a perna na decoração de vidro e acabou sangrando, ficou pingando sangue da perna dela na igreja. Quando a polícia entrou, achou que o sangue era da ocorrência que eles estavam atendendo. Os policiais vieram perguntar se tinha algo a ver. Mas a gente não estava sabendo de nada", relembra.

Imagens de câmeras de seguranças mostraram que o padre, após a cerimônia, perseguiu o homem antes do atropelamento.

Segundo o boletim de ocorrência, Ângelo Marcos dos Santos Nogueira, de 40 anos, identificado como o homem atropelado, é suspeito de furtar a casa paroquial da Igreja São Sebastião arrombando uma das janelas. Ele fugiu do local levando três moletons e uma camiseta.

Os policiais militares foram chamados por testemunhas, que anotaram a placa do veículo, que pertence à diocese de Ourinhos (SP). Assim que as imagens do atropelamento foram divulgadas, a noiva logo reconheceu o automóvel.

"A gente ficou sabendo do atropelamento, só não imaginava que era o padre. Mas, na hora que todo mundo falou e aí vimos as imagens, logo reconheci o carro que ele havia chegado na igreja. Foi um choque", pontua a noiva.

Três dias após o atropelamento e a celebração do casamento, o frei Gustavo Trindade dos Santos, de 37 anos, se apresentou no fórum de Santa Cruz do Rio Pardo, acompanhado por dois advogados, na quarta-feira (11).

Isso aconteceu após a Justiça ter negado, na última terça-feira (10), o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil contra o padre. O advogado César Augusto Moreira, que defende o frei Gustavo Trindade dos Santos disse que o padre agiu em legítima defesa. Para Tatiane e Alex, seja qual for a decisão judicial, o casamento não será esquecido tão cedo.

