Padre critica veto a missas presenciais: coisa de 'esquerdistas vagabundos' (vídeo)

O padre Oscar Donizete Clemente, da Paróquia Imaculado Coração de Maria, em São José do Rio Preto, no interior paulista, politizou a pandemia e ainda atacou a China e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) edit

247 - Em missa realizada às vésperas da Páscoa, pouco antes de o Supremo Tribunal Federal (STF), julgar a viabilidade de estados e municípios proibirem a realização de cultos e missas presenciais durante a pandemia de Covid-19, o padre Oscar Donizete Clemente, da Paróquia Imaculado Coração de Maria, em São José do Rio Preto, no interior paulista, atacou o veto à presença do público.

O religioso politizou a pandemia, atacou a China e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e chamou militantes de esquerda de "vagabundos".

Assista:

