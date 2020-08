Padre enlouquece e deseja a morte dos fiéis em plena missa (vídeo)

Um padre da paróquia São João Batista, em Visconde do Rio Branco-MG, fez uma declaração criminosa durante a missa: ele disse desejar a morte dos fiéis que optaram voltar à igreja quando a vacina para o novo coronavírus for anunciada edit

247 - Em plena missa, um padre desejou a morte dos fiéis que não voltarem à frequentar a igreja, mesmo na pandemia. Ele disse: “aí a gente vai vendo quem realmente ama a eucaristia... Porque tem alguns católicos, engraçado, que têm saúde, têm tudo e dizem: 'Eu só vou na Igreja quando tiver a vacina'. Tomara que não apareça vacina para essas pessoas. Ou que morram antes de a vacina chegar, não é?"

O nome do padre é Antônio Firmino e a missa foi transmitida ao vivo no perfil da paróquia no Facebook.

O vídeo repercutiu nas redes sociais, com pessoas repreendendo a conduta do padre: "Inadmissível".

Leia mais aqui, no portal Uol.

