Paes: 'a postura dele de Bolsonaro é golpista e equivocada'

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), criticou os atos golpistas estimulados por Jair Bolsonaro. Os relatos feitos pelo chefe do executivo municipal foram publicados nesta quarta-feira (8) em reportagem do jornal O Globo.

"Eu não critico as manifestações. Elas são normais. O que eu vi [ontem] foram pessoas indo às ruas defender suas pautas, por mais que eu discorde delas. Eu vejo direito nelas em defender suas pautas. O que eu vejo grave é a postura do presidente da República. A postura dele me parece antidemocrática, golpista e equivocada. Mas em relação às pessoas, elas têm direito", disse.

Durante ato que aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo, Bolsonaro afirmou que não aceitaria mais as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do inquérito dos atos antidemocráticos e das fake news. "Mas, pela liturgia do cargo, ele não poderia estar disputando ou fazendo luta políticas com instituições: com o Supremo Tribunal (Federal) e ministros. Eu discordo com muitas decisões judiciais, mas respeito pela liturgia do cargo", continuou.

