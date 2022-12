Paes afirma que não há mais empecilho à indicação de Pedro Paulo para Ministério do Turismo

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirma ter recebido a sinalização de Lula de que a acusação, hoje arquivada, que o deputado Pedro Paulo sofreu no passado, de agressão contra sua ex-mulher, não será um empecilho para sua nomeação como ministro do petista. A informação é de Guilherme Amado, do Metrópoles.

