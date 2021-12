Paes alfineta Crivella na abertura da Bienal do Livro do Rio: 'beijem-se à vontade'

Em 2019, o então prefeito do Rio, Marcelo Crivella, censurou uma publicação que continha a imagem de um beijo gay edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, participou da abertura da Bienal do Livro do Rio nesta sexta-feira (3) e alfinetou seu antecessor, Marcelo Crivella.

Em 2019, Crivella censurou uma revista em quadrinhos que continha a imagem de um beijo gay.

Paes pediu desculpas pelo ocorrido. "A intolerância tomou conta do Brasil nos últimos anos e o momento mais simbólico dessa situação infelizmente aconteceu na Bienal de 2019. Foi uma marca de preconceito, intolerância e censura. Quero pedir desculpas a todos que estiveram envolvidos na organização da Bienal na edição de 2019 por aquele absurdo. Beijem-se à vontade".

