Paes anuncia 'auxílio carioca' que deve beneficiar 900 mil pessoas

247 - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), anunciou na manhã desta quarta-feira (24) um auxílio que atingirá cerca de 900 mil pessoas, promovendo uma injeção de cerca de R$ 100 milhões na economia fluminense nos próximos dias.

Mais de 600 mil alunos da rede municipal vão receber um vale alimentação com R$ 100.

O programa será disponibilizado também a ambulantes e barraqueiros, assim como aos aderentes do cartão Família Carioca, que abrange 150 mil famílias.

Cerca de 20 mil famílias que não estão cadastradas nem no Bolsa Família, nem no cartão Família Carioca serão beneficiadas.

O anúncio oficial está acontecendo neste exato momento.

Em entrevista ao Globo, o prefeito cobrou um auxílio de âmbito federal: "A maquininha está com eles [governo federal]. As economias mais neoliberais, com menos estado, estão botando dinheiro. É um momento que tem que esquecer o teto, esquece a responsabilidade fiscal. Está falando aqui um prefeito que, por oito anos, obedeceu a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas tem uma hora que não dá".

