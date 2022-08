Paes anuncia que desfile do 7 de setembro será em local diferente do escolhido por Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou nesta sexta-feira (5) que o desfile militar do 7 de setembro será na Avenida Presidente Vargas, no centro da capital, "onde o exército organizou e aonde sempre foi feito".

"Evento organizado aonde o exército solicitou e aonde sempre foi feito. Simples assim! Prefeito aqui não trabalha na birra nem na fofoca. Preferências políticas e administração são coisas distintas. E as posições políticas aqui sempre foram claras", escreveu o chefe do executivo municipal no Twitter.

Jair Bolsonaro (PL) tinha pedido para que o evento com militares fosse realizado na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, um dos redutos bolsonaristas da cidade.

Lideranças do bloco partidário Centrão ficaram preocupadas com a possibilidade de o desfile militar junto com protestos em favor de Bolsonaro provoquem tumultos na cidade.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso alertou que as manifestações podem mostrar o "tamanho do fascismo no Brasil".

Bolsonaro critica instituições como o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de passar à população a mensagem de que o Judiciário atrapalha o seu governo. Ele também acusa sem provas o sistema eleitoral de não ter segurança e defende que as Forças Armadas apurem o resultado da eleição. Partidos de oposição ao governo denunciam a possibilidade de o candidato tentar um golpe se for derrotado.

