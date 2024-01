Paes denuncia fake news envolvendo tragédia das chuvas e enchentes no Rio de Janeiro

Apoie o 247

Por Agenda do Poder - O prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, foi às redes sociais nesta quarta-feira (17) para denunciar uma fake news que começou a circular, segundo a qual ele teria promovido um evento festivo em meio à tragédia causada pelas chuvas do último fim de semana. Na verdade, esclareceu Paes, o vídeo em questão é de uma recepção realizada no ano passado, na residência oficial da Gávea Pequena, onde ele se encontrou com o elenco de “Nosso Sonho”, filme sobre a vida da dupla de funk Claudinho e Buchecha.

Extra! Extra! Rio sem Dudu, Dudu sem o Rio? Um não existe sem o outro! 😘😍❤️. Não percam o vídeo abaixo! Curtam aí eu dançando Claudinho e Buchecha enfrentando as fake news de pessoas como a esquisita Hammes abaixo! 🤪🕺🤪🕺🤪🕺 https://t.co/wyRQGc1f9P pic.twitter.com/MIF1TNIe9S continua após o anúncio January 17, 2024

