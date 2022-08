Paes desmente apoio a Molon e diz que seguirá decisão do partido

“Participar de uma reunião com a presença de um candidato e manifestar simpatia por ele não significa apoio”, afirma o prefeito edit

Agenda do Poder - O prefeito Eduardo Paes fez questão de publicar na tarde deste domingo (21), em sua conta no Twitter, postagem desmentindo que tenha declarado apoio ao deputado federal Alexandre Molon (PSB) como seu candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro.

A informação equivocada do apoio, segundo Paes, foi publicada em alguns veículos de imprensa, como O Globo e Extra, neste sábado, após o prefeito participar de evento no Clube Mauá, em São Gonçalo, de lançamento de candidaturas dos deputados do PSD, João Pires e Renan Ferreirinha, que teve a presença de Molon.

“Participar de uma reunião com a presença de um candidato e manifestar simpatia por ele não significa apoio”, escreveu Paes no Twitter.

Na realidade, segundo o prefeito do Rio, ainda não houve uma decisão do PSD, sobre qual o candidato que será apoiado por seu partido.

“Meu apoio será para aquele que meu partido decidir”, esclareceu Eduardo.

Veja a íntegra da postagem do prefeito no Twitter:

