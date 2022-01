Paes diz não ter sido avisado sobre operação no Jacarezinho, mas que apoia a ação

Apoie o 247

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou que não sabia da operação com mais de mil policiais que pretende invadir e ocupar nesta quarta-feira (19) a favela do Jacarezinho, na zona norte da capital. A operação faz parte do projeto Cidade Integrada.

O prefeito disse que não houve qualquer reunião prévia com equipes da prefeitura para tratar do assunto. Apesar disso, ele diz apoiar a ação.

"Saúdo a iniciativa do governo do Estado em implementar uma política pública de restabelecimento do poder do Estado em todas as áreas do nosso território. Tenham a certeza de que a prefeitura apoiará, como sempre, qualquer ação que traga melhorias para a população carioca. No entanto, não é verdade que tenha havido qualquer programação ou reuniões prévias com equipes da prefeitura a esse respeito. Aliás, diga-se de passagem, único ente da federação sempre presente com o seu serviços em qualquer canto dessa cidade. Certamente iremos ajudar as forças policiais em tudo o que for possível. Lembro só que o grande desafio do Rio está, faz muito tempo, na área da segurança pública e no restabelecimento do monopólio da força do Estado em todo seu território. Vamos seguir trabalhando juntos como sempre fiz em meus mandatos como prefeito. Se for para combater criminoso - traficante ou miliciano - mais ainda!", escreveu Paes no Twitter.

