Paes diz que bandidos cobram taxa de R$ 500 mil para 'liberar' obras no Rio

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou nesta terça-feira (9) pela rede social X que bandidos cobraram uma taxa para liberar as obras do Parque Piedade, em construção na Zona Norte da capital. Segundo o chefe do Executivo municipal, criminosos fizeram a cobrança direto para a empreiteira responsável pela construção da obra, avaliada em R$ 65 milhões. O político afirmou que os bandidos ameaçaram impedir as obras caso o pagamento de R$ 500 mil não fosse efetuado. "Ameaçam paralisar as obras caso o pagamento não aconteça. Obviamente não vamos aceitar", escreveu.

Ao comentar a denúncia, o prefeito pediu apoio do secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli. "Atenção @policiafederal @RicardoCappelli recebi informações de que o crime organizado está pedindo dinheiro para a empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade aonde funcionava a antiga faculdade Gama Filho", destacou.

Cappelli afirmou que o governo federal tem "recebido relatos iguais de outros prefeitos do Rio, infelizmente". "O crime organizado destrói a economia e o desenvolvimento. A empreiteira não pode pagar nada, é inaceitável este estado paralelo. Vamos pra cima destes bandidos".

A Secretaria Municipal de Ordem Pública afirma que determinou a divulgação da suposta chantagem a órgãos de segurança.

A Polícia Federal informou que vai apurar se houve comunicação formal do município e checar se o caso é de atribuição ou não da corporação.

