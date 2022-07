Paes diz que colocou Santa Cruz na vice de Neves para evitar governo 'radical'

Apoie o 247

Metrópoles - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou nesta quarta-feira (13/7) à cúpula do PSD que a decisão de colocar seu candidato ao governo fluminense, Felipe Santa Cruz, como vice de Rodrigo Neves, do PDT, foi para evitar um próximo governo “radical”. A decisão de Paes e Santa Cruz foi informada pelo jornalista Lauro Jardim.

>>> Leia também: Rodrigo Neves terá Felipe Santa Cruz como vice no Rio, anuncia Eduardo Paes

“Companheiros, entendemos que as condições para a construção de uma candidatura própria se estreitaram muito e não podemos deixar que nosso estado fique nas mãos de uma turma que vem mostrando enorme enorme incapacidade de nos dirigir e muito menos de um radical. A melhor alternativa, sem dúvida nenhuma, é o Rodrigo Neves, político e gestor experimentado e com mais chances de vitória. Essa é a proposta que levaremos à convenção”, escreveu o prefeito em um grupo de WhatsApp da Executiva Nacional do PSD.

Os dois principais candidatos ao governo do Rio de Janeiro nas pesquisas de intenção são Cláudio Castro, do PL, candidato à reeleição com apoio de Jair Bolsonaro, e Marcelo Freixo, do PSB.

