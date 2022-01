Paes diz que "é muito difícil ter" Carnaval de rua no Rio

Apoie o 247

Por Igor Gadelha, no Metrópoles - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse à coluna considerar “muito difícil” liberar o Carnaval de rua na capital fluminense em 2022, diante do aumento dos casos de Covid-19 no país.

“É muito difícil ter o de rua, né”, admitiu Paes nesta segunda-feira (3/1), acrescentando que “até semana que vem” baterá o martelo sobre liberar ou não o desfile de blocos pelas ruas da cidade.

