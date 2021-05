Paes diz que presidente da OAB seria 'candidato excepcional' ao governo do Rio

Prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, poderá ter o seu apoio na disputa pelo governo do Estado nas eleições do próximo ano. “Felipe é um nome excepcional, há muito tempo a gente vem conversando e ele manifesta interesse de estar ao meu lado", afirmou edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, poderá ter o seu apoio na disputa pelo governo do Estado nas eleições do próximo ano.

“Felipe é um nome excepcional, há muito tempo a gente vem conversando e ele manifesta interesse de estar ao meu lado. No momento adequado a gente pode construir uma candidatura, é um nome colocado. Não quer dizer que será ele o candidato. Mas ter um quadro como o Felipe me acompanhando é uma forma de contribuir com o processo eleitoral no Rio”, disse Paes em entrevista publicada pelo jornal O Globo nesta quarta-feira (12).

Apesar da declaração, Paes não descartou a possibilidade de apoiar o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL). Para ele, o parlamentar é um “bom quadro, com quem converso. Me apoiou no 2º turno de 2018 e 2020, é um político muito mais flexível hoje, de mais diálogo do que já foi. Não tem veto a ninguém. O que veto é a expressão ‘frente contra’. Não participarei de frente contra Bolsonaro, vou participar de frente a favor do Rio”.

O prefeito também disse que sua migração para o PSD foi em solidariedade ao deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). “Tentei construir um entendimento entre ele e o ACM Neto para que ficasse no DEM, mas não foi possível. Estou falando de dois queridos amigos que resolveram brigar. A diferença é que um deles está no meu estado, é com quem eu faço política. Sair do DEM não é algo que eu tenha feito feliz, mas o fato, e sem fazer juízo de valor do conflito, é que não poderia deixar de ser solidário ao Rodrigo”, afirmou.

Ainda segundo ele, o PSD é um partido “mais amplo, o que possibilita um leque maior alianças, incluindo uma aproximação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT.

"O PSD tem essa vantagem [de articulação com Lula], é mais amplo, tem maior capacidade de dialogar com diferentes segmentos. Falei com Lula ao telefone depois que venci a eleição de 2020, foi rápido, nem falamos sobre Maricá (risos). Entrei agora no bonde, não vou sentar na janela. Kassab me disse que há o desejo de uma candidatura própria. É nessa linha que vou caminhar. Isto não me impede de conversar com ninguém. Ao contrário do que alguns esperavam, Lula fez um discurso zero radical ao retomar a elegibilidade, foi inteligente”, disse.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.