Paes elogia Freixo após deputado cogitar aliança com o DEM contra candidatura bolsonarista no Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez elogios ao nome do deputado Marcelo Freixo (PSOL) como candidato de uma frente de centro-esquerda ao Governo do Rio. "Sem dúvida é bom nome", disse. O parlamentar havia cogitado uma aliança com o DEM, além de outros partidos, para disputar contra uma candidatura bolsonarista no estado edit

Agenda do Poder - Na sala de bate-papo Ziriguidum, de Leandro Demori e Reinaldo Azevedo, no Clube House, agora à noite, o prefeito Eduardo Paes fez elogios ao nome do deputado Marcelo Freixo (PSOL) como candidato de uma frente de centro-esquerda ao Governo do Rio. A conversa originalmente seria apenas com Freixo, mas espontaneamente também participaram Eduardo Paes e o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, que entraram na sala para acompanhar o debate e foram chamados a participar.



Os elogios de Paes a Freixo fizeram imediatamente crescer as especulações sobre o apoio do prefeito ao deputado, com o amadurecimento das negociações sobre a frente para as eleições do próximo ano. Logo depois, em mensagem à Agenda do Poder, Paes reafirmou que Marcelo Freixo é um bom nome.



- Sem dúvida é bom nome. Foi isto o que eu disse - comentou



No momentos finais da conversa, Freixo deu a senha de que pode estar efetivamente de saída do PSOL. Indagado por Reinaldo Azevedo se estaria disposto a implantar a frente partidária mesmo se para isto tivesse que sair do PSOL, respondeu:



- A frente ampla é nossa prioridade. Não vou tomar a decisão que é melhor apenas para um grupo. Quero tomar uma decisão que seja a melhor para todos. Tudo vai decidido coletivamente. Se surgir um nome melhor do que o meu para unificar eu abro mão. Quero o melhor para Rio.

