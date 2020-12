Paes fecha acordo com Doria para compra da CoronaVac para o Rio

"Estive hoje com o governador de São Paulo @jdoriajr e assinamos um termo de cooperação com o Instituto Butantã para a aquisição da vacina para o coronavirus", anunciou o prefeito eleito do rio, Eduardo Paes, nas redes sociais edit

247 - O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), anunciou que fechou um acordo de cooperação com Instituto Butantan para a compra da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 produzida pela chinesa Sinovac. O anúncio foi feito por Paes na madrugada deste domingo (20), após ele participar de uma reunião com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Nas postagens, Paes ressaltou que o "ideal é que tenhamos um plano nacional de imunização", mas que enquanto isso não ocorre ele está preparando a rede de saúde da capital fluminense para que "possa atender os cariocas com a maior brevidade possível e sem riscos".

Na última sexta-feira, porém, Paes disse que confiava no plano de vacinação elaborado pelo Governo Federal e que o assunto não seria discutido no encontro com Doria.

Confira as postagens de Eduardo Paes sobre o assunto.

mas estamos preparando nossa rede de saúde para que ela possa atender os cariocas com a maior brevidade possível e sem riscos. Da mesma forma já estamos em contato com diferentes laboratórios com o objetivo de superar esse difícil momento de nossas vidas. 2/3 December 20, 2020

No próximo dia 28 apresentaremos nosso plano de enfrentamento ao covid-19 de forma detalhada. Vamos fazer o Rio voltar a dar certo. É mais que trabalho! É amor ao Rio! 3/3 — Eduardo Paes (@eduardopaes_) December 20, 2020

