Paes mantém uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados no Rio

Prefeitura publicou decreto no Diário Oficial desta sexta-feira (12). Previsão era liberar proteção após 75% da população estar vacinada

Metrópoles - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, manteve o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados. O decreto foi publicado no Diário Oficial do RJ nesta sexta-feira (12/11). A administração municipal previa uma flexibilização quando a cidade tivesse 75% da população completamente imunizada contra a Covid-19.

Paes suspendeu uma resolução anterior feita entre a prefeitura e a Secretaria Estadual de Saúde que estabelecia medidas de restrição a partir da classificação de risco das regiões. Na resolução, publicada em janeiro deste ano, estava previsto o uso obrigatório de máscaras em locais abertos de uso coletivo, quando garantida a distância superior a quatro metros.

