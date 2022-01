Paes nega ter procurado ministros bolsonaristas para falar sobre cancelamento do carnaval

Apoie o 247

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), negou nesta quinta-feira (6) ter consultado ministros de Jair Bolsonaro sobre o cancelamento do carnaval na cidade em decorrência da pandemia.

Lauro Jardim, do jornal O Globo, havia noticiado que o prefeito conversou com ministros sobre o tema e que um deles o aconselhou a apenas manter o carnaval no sambódromo, exigindo teste negativo para Covid-19 para a entrada no local.

Pelo Twitter, Paes disse ter sido procurado pelo general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que opinou sobre o cancelamento do carnaval. Segundo o prefeito, ele apenas agradeceu ao ministro pela mensagem e disse que não tinha conhecimento de que Ramos ainda ocupava o posto. "Recebi ontem uma mensagem por WhatsApp do general Ramos (com quem convivi à época das olimpíadas - confesso que não sabia que ele ainda era ministro) manifestando a opinião dele sobre o carnaval. Agradeci gentilmente a opinião. Brasil! Selva! E só! Que gente estranha!".

"Se surgir alguma dúvida, tenho print", finalizou Paes.

Se surgir alguma dúvida, tenho print tá? January 6, 2022

