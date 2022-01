Paes: Rio não vai exigir certificado de vacinação das crianças nas escolas

De acordo com calendário divulgado pela prefeitura, a vacinação das crianças no Rio contra o novo coronavírus começa na segunda (17) edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse hoje que a capital fluminense não vai exigir o comprovante de vacinação contra o novo coronavírus para que os alunos da rede municipal entrem nas escolas. A imunização das crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 na cidade começa na próxima segunda-feira, 17. A reportagem é do portal UOL.

"Criança vai entrar em qualquer escola da Prefeitura do Rio. Criança não pode responder pela decisão eventualmente equivocada (de não ser vacinada) do pai e da mãe, do responsável", disse Paes, em agenda pública.

De acordo com calendário divulgado pela prefeitura, a vacinação das crianças no Rio contra o novo coronavírus começa na segunda (17), por crianças de 11 anos, e segue até o dia 9 de fevereiro, chegando ao público de 5 anos. Serão três dias dedicados a cada idade, totalizando quatro semanas.Paes disse que o calendário do Rio foi montado seguindo a previsão de chegada das vacinas pediátricas na cidade. O primeiro lote com 1,2 milhão de doses do imunizante que será plicado na faixa etária, da Pfizer, chegou nesta quinta-feira no Brasil.

