Pai de aluno é baleado durante arrastão na frente a escola particular no Morumbi

247 - Um pai de aluno foi baleado nesta quinta-feira, 17, durante um arrastão na frente de uma escola particular na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Logo cedo pela manhã, por volta das 6h30, quatro criminosos em duas motos passaram pela Rua Olavo Leite para roubar as pessoas que estavam levando as crianças na escola. A reportagem é do jornal Estado de S.Paulo.

O homem teria reagido para ajudar uma mãe que estava sendo assaltada e foi baleado no abdome. Ele passou por cirurgia e agora está em observação no Hospital Municipal do Campo Limpo, onde se recupera e está consciente. O caso foi registrado no 89.º Distrito Policial do Portal do Morumbi.

A direção da Escola Mais divulgou nota, dizendo-se consternada com o que ocorreu na frente de sua unidade Vila Andrade, no bairro do Morumbi. “Este é um momento de tristeza para nossa comunidade e estamos empenhados em dar todo o suporte necessário à família, às crianças, a todos os nossos estudantes e colaboradores”, disse. A escola possui cerca de 300 alunos e foi instalada no local há poucas semanas. As crianças de 6 a 11 anos ficam em modelo integral até 15h30.

