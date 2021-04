Pai de Henry Borel organiza carreata para pedir justiça após assassinato de seu filho

A polícia investiga como aconteceu a trágica morte quando o menino estava no apartamento junto com a mãe, professora Monique Medeiros da Costa e Silva, e o padrasto, o médico e o vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho edit

247 - O pai do menino Henry Borel, de 4 anos, que morreu no dia 8 de março, Leniel Borel, organizará uma carreata para pedir justiça pela morte do filho nesta segunda-feira, dia 5, a partir das 17h. O engenheiro fez uma convocação pelas suas redes sociais. A concentração está marcada para subprefeitura da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e o grupo seguirá até a 16ª DP (Barra), onde o caso é investigado. A polícia investiga como aconteceu a trágica morte quando o menino estava no apartamento junto com a mãe, professora Monique Medeiros da Costa e Silva, e o padrasto, o médico e o vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (Solidariedade). A reportagem é do portal Extra.

Após ouvir 17 testemunhas no inquérito que apura a morte de Henry, o delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), aposta nas provas periciais para a conclusão da investigação. Além dos laudos da necropsia no corpo do menino, o material recolhido no apartamento onde ele dormia, em 8 de março, passa por exames minuciosos. Na

