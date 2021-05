Pai de Henry pede para ser assistente de acusação no processo sobre a morte do menino

247 - Pai do menino Henry Borel, o engenheiro Leniel Borel de Almeida solicitou à juíza Elizabeth Machado Louro, titular do II Tribunal do Júri, a nomeação dele como assistente de acusação no processo sobre a morte do filho, que era alvo de agressões. O advogado Leonardo Barreto disse que a nomeação seria na "qualidade de pai da vítima". A informação foi publicada em reportagem do jornal Extra (RJ).

Na ação, figuram como réus sua ex-mulher, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida, e o namorado dela, o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido). O casal está preso preventivamente pelo crime desde 8 de abril.

Segundo o Código de Processo Penal, na condição de assistente de acusação é permitida a atuação das próprias vítimas de crimes, seus companheiros, pais, irmãos e filhos como auxiliares do Ministério Público. O (a) assistente pode propor meios de prova, solicitando perícias e acareações. Também pode requerer perguntas às testemunhas.

Nos próximos dias, Elizabeth Machado Louro deverá enviar o pedido para manifestação do Ministério Público, para decidir sobre seu deferimento.

