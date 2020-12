Pai de Marielle Franco está internado no CTI com Covid

Pra quem duvida do aumento dos casos de Covid, meu pai, Antonio Francisco da Silva Neto, se encontra internado no CTI do Hospital Ronaldo Gazolla com Covid. Estamos contando com o profissionalismo da equipe, mas toda energia positiva é muito bem vinda nesse momento! Te amo pai ❤️ pic.twitter.com/Tg8g61qACw