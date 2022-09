Pai de santo de Anitta critica deputado e diz ser eleitor de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Pai de santo da cantora Anitta, Sergio Pina usou suas redes sociais para criticar o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) por uso de imagem de forma indevida em campanha política. Na declaração, o pai de santo afirmou que vota em Jair Bolsonaro (PL) para a presidência. A reportagem é do portal Metrópoles.

O deputado usou fotos de Anitta e Pina juntos, além de citar uma entrevista da cantora em sua campanha política.

“Na sua igreja, na sua sinagoga, no seu templo, tem famílias; no meu candomblé também. São pessoas honradas. É que no meu candomblé, nós exercemos uma democracia, temos o livre arbítrio, liberdade”, iniciou ele.

“Cada um segue a sua ideologia, o seu propósito, com a liberdade e a democracia”, completa Pina, dizendo em seguida que é eleitor do atual chefe do Executivo: “Nós temos os petistas, os supostos neutros, e os bolsonaristas, como eu. Eu sou bolsonarista.”

O pai de santo da Poderosa ainda explicou os motivos de votar em Bolsonaro: “Sou contra a liberação das drogas, do aborto, ideologia de gênero, sou contra a censura das redes sociais e da imprensa, contra a ditadura. Sou a favor da liberdade.”

