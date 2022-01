Pais de colégio que custa R$ 8 mil fazem abaixo-assinado contra vacinação

Apoie o 247

Revista Fórum - Após a direção da Escola Americana do Rio de Janeiro estabelecer em suas orientações gerais para o início do ano letivo a obrigatoriedade do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para professores, funcionários e alunos, um grupo de pais organizou um abaixo-assinado para que a instituição volte atrás e libere as aulas para os jovens que não queiram receber as doses do imunizante, ou que tenham sido impedidos por seus responsáveis.

A norma imposta pelo tradicional colégio carioca, fundado em 1937 e que tem mensalidades de pouco mais de R$ 8 mil, é para crianças e pré-adolescentes de 5 a 12 anos e será condicionante para que este grupo etário retorne às aulas presenciais no suntuoso liceu que tem unidades localizadas nos bairros da Gávea e da Barra da Tijuca.

No entanto, a exigência despertou a fúria dos pais negacionistas, que até a noite desta segunda-feira (10) já reuniam 130 assinaturas contra a medida, de um universo de aproximadamente mil discentes. São adultos contrários ao uso dos imunizantes que controlaram o número de mortos pela Síndrome Respiratória Aguda Grave provocada pelo Sars-Cov-2 e que dão eco às insanidades anticiência tomadas como políticas públicas pelo governo ultrarreacionário e extremista de Jair Bolsonaro.

