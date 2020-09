Palmeiras defende a paralisação total do Campeonato Brasileiro

247 – O Palmeiras defende que o Brasileirão seja completamente paralisado, em razão das polêmicas sobre as condições de realização do torneio em plena pandemia do coronavírus. "Caso seja definido que o protocolo determinado para o Campeonato Brasileiro não será cumprido, é preciso paralisar a competição", escreveu o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, nas redes sociais do clube.

O posicionamento ocorrer após a polêmica do adiamento da partida com o Flamengo. O jogo com o time carioca foi suspenso por conta de decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, atendendo a pedido do Sindicato de Funcionários de Clubes do Rio. O time rubro-negro deseja o adiamento por conta do alto número de desfalques com covid-19 que teria, informa reportagem do jornal Estado de S. Paulo.