Palmeiras vence Corinthians nos pênaltis e é campeão paulista

Time de Vanderlei Luxemburgo venceu o rival por 4 a 3 nos pênaltis, depois do empate de 1 a 1 no tempo normal edit

247 - O Palmeiras foi campeão do Campeonato Paulista depois de 12 anos neste sábado (8). No Allianz Parque, o time derrotou o Corinthians nos pênaltis, por 4 a 3, e faturou o título. Luiz Adriano fez o gol da equipe verde de Vanderlei Luxemburgo no tempo normal, mas viu Jô, no último lance, igualar em 1 a 1 através de uma penalidade.

Com a vitória, são agora 23 títulos paulistas do Palmeiras, que se isola como segundo maior vencedor estadual (o Corinthians lidera o ranking com 30 taças). O Palmeiras não vencia o rival desde setembro de 2018.

Pelo lado palmeirense, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Patrick de Paula converteram seus pênaltis. Bruno Henrique errou. Já o Timão viu Michel e Cantillo desperdiçarem, e Danilo Avelar, Sidcley e Jô acertarem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.