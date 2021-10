Pandemia está "controlada" na capital, diz Secretário de Saúde do Rio de Janeiro

Apoie o 247

Brasil de Fato - Durante a coletiva de divulgação do 41° boletim epidemiológico da cidade do Rio de Janeiro, realizada nesta sexta-feira (15), o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, afirmou que "pela primeira vez em toda a pandemia, podemos dizer que a situação está controlada".

O município classifica as 33 Regiões Administrativas (RAs) como de risco moderado para a transmissão da doença pela quarta semana consecutiva. Houve queda em praticamente todos os indicadores da doença segundo a Prefeitura, óbitos, taxa de transmissão e casos confirmados.

“É a primeira vez que a gente pode falar que há uma situação controlada da covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. Temos a menor taxa de transmissão desde o início da pandemia, menor número de pacientes internados. É a primeira vez que podemos falar que temos uma situação de estabilidade, de queda há mais de sete semanas”, disse Soranz.

O boletim aponta que o número de novas internações semanais teve queda de 65% nas últimas oito semanas epidemiológicas, após o último pico de hospitalizações. Os demais índices, como casos confirmados e óbitos, também continuam em queda.

"Mais baixo do que isso, é quando estivermos no fim da pandemia. Não poderia ser mais baixo do que isso. Trabalhamos, torcemos e rezamos para que a gente possa, num futuro próximo, até parar de divulgar esses dados. Será o momento em que diremos que não existe mais pandemia”, disse o prefeito Eduardo Paes.

A Secretaria Municipal de Saúde avalia que a vacinação da população carioca é fundamental para a redução das taxas da covid-19. A capital tem, atualmente, 60% da população total com o esquema vacinal completo. Entre os maiores de 12 anos, essa taxa é de 69,7%.



