Para 57%, Doria está certo ao pedir para Bolsonaro ser ignorado, diz Datafolha

247 - Levantamento do instituto Datafolha, divulgado nesta sexta-feira, 3, mostra que 57% dos brasileiros acham governador de São Paulo, João Doria, está correto ao pedir que a população não não seguisse as recomendações de Jair Bolsonaro sobre a pandemia do coronavírus. Outros 33% consideram que Doria está errado e 11%, não souberam responder.

A maior aprovação à frase do tucano vem do Nordeste (65%), dos jovens de 16 a 24 anos (66%) e dos mais ricos e instruídos (64%). Já ficam mais do lado de Bolsonaro, ainda que minoritários, homens (38%) e quem ganha de 5 a 10 salários mínimos (39%).

Pesquisa do Datafolha também mostrou que as ações do Ministério da Saúde tem o dobro de aprovação da registrada pelo chefe do Executivo (leia mais no Brasil 247).

