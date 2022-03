Para 61% do eleitorado do Rio, Bolsonaro não deveria ser reeleito

Nova pesquisa aponta perda de votos de Jair Bolsonaro em um dos maiores colégios eleitorais do país edit

247 - A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (22), apontou que, para 61% da população do estado do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro (PL) não deveria ser reeleito.

Entre os presidenciáveis, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança no estado, com 39%, seguido por Bolsonaro, com 31%.

Na corrida estadual, o governador Cláudio Castro (PL) alcançou 22% eos votos, em um cenário sem a participação de André Ceciliano (PT).

Na segunda posição ficou o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), com 18%, e, na terceira, Rodrigo Naves (PDT), com 10%.

Na disputa pelo Senado, o ex-jogador Romário (PL) lidera, com 25% das intenções de voto contra 14% do ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).

Foram entrevistados 1,2 mil eleitores, entre 15 e 18 de março, com uma margem de erro de 2,8 pontos percentuais.

O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07593/2022.

