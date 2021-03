Para conter "baladeiros", Rio terá toque de recolher contra avanço da Covid-19

247 - A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou hoje novas medidas para combater o avanço da covid-19. Em decreto publicado no Diário Oficial, fica proibida a permanência (mas não a circulação) em ruas e espaços públicos no horário entre 23h e 5h. As restrições passam a valer a partir de amanhã e têm validade de uma semana. Depois disso, as mesmas serão reavaliadas.

Nesse período, bares e restaurantes só poderão funcionar entre 6h e 17h, com 40% de ocupação. O mesmo vale para as praças de alimentação de shoppings centers. Quiosques, boates e feiras livres estão proibidos de funcionar.

Na zona sul da cidade, em bares do Leblon, é corriqueiro ver milhares de jovens aglomerados em frente aos bares, no momento que o Brasil enfrenta o pior cenário da pandemia

Ficam proibidas atividades comerciais e de prestação de serviços nas praias —o que inclui o trabalho dos vendedores ambulantes. Festas e rodas de samba serão impedidas pela fiscalização.

