"Para derrotar o Bolsonaro, eu sento até com o Lula", disse Doria a Orlando Silva (vídeo)

Orlando Silva Jr. fez a revelação em entrevista ao Jornal da Fórum e afirmou que tinha a autorização do governador para contar

Revista Fórum - O deputado federal e ex-ministro do Esporte, Orlando Silva Jr., afirmou durante entrevista para o Jornal da Fórum, nesta quinta-feira (2), que durante encontro, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) teria dito a ele que, para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), sentaria para conversar até com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ele disse que “lá pelas tantas, ele falando de política, ele falou a seguinte frase: ‘em 2022, pra derrotar o Bolsonaro, eu sento até com o Lula’. Eu falei: ‘vai muito bem por aí. É um bom caminho’. Eu disse ainda pra ele que fiquei com a frase na cabeça e quando tiver chance vou falar sobre isso pra um jornalista. E ele me respondeu: ‘pode falar’. Aí eu tô falando aqui agora pra você”, completou Orlando Silva.

