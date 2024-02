Para evitar risco de prisão, ato de Bolsonaro terá lista de oradores controlada por aliados

Apoie o 247

247 - Aliados de Jair Bolsonaro (PL) prometem controlar severamente os aliados que deverão falar nos carros de som que estarão no ato convocado pelo ex-mandatário para se defender das investigações sobre um suposto planejamento de golpe de Estado, marcado para este domingo (25), na Avenida Paulista. Segundo a Folha de S. Paulo, “aliados apontam que eventuais gritos de ordem de cunho golpista poderiam trazer ainda mais prejuízos aos processos jurídicos que miram Bolsonaro”.

Ainda de acordo com a reportagem, “para tentar blindar o ex-presidente, os organizadores garantiram que haverá apenas um microfone e que a lista de oradores será controlada”. O temor do entorno do ex-mandatário é que ele seja responsabilizado por mensagens golpistas de manifestantes ou pelos discursos contra a ordem democrática ou o Supremo Tribunal Federal (STF) por quem estiver no carro de som, já que o próprio Bolsonaro foi o responsável por convocar a manifestação. >>> "Bolsonaro será preso nos próximos dias e a decadência da ultra direita será meteórica", diz Rogério Correia

O ato contará com seis torres de som e dois trios elétricos. Um dos veículos, com capacidade para cerca de 100 pessoas, será destinado a parlamentares e outros aliados. O outro, com capacidade para cerca de 70 pessoas, levará o ex-mandatário e outros aliados.

Segundo a Folha, o ato será aberto com uma oração feita pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em seguida, falarão os parlamentares bolsonaristas, além de governadores. Jorginho Mello (Santa Catarina), Ronaldo Caiado (Goiás) e Tarcísio de Freitas (São Paulo) foram os gestores estaduais que confirmaram presença no ato em São Paulo. O pastor Silas Malafaia, que organizou o evento, e o próprio Bolsonaro, devem ser os últimos a discursar.

