Para solucionar impasse em SP, PT oferece vice de Haddad ao PSB em troca da desistência de França, diz colunista

Por Edoardo Ghirotto, Metrópoles - A direção do PT em São Paulo ofereceu ao PSB a vice na chapa de Fernando Haddad para tentar convencer Márcio França a desistir da candidatura ao governo estadual. O acordo permitiria que França disputasse o Senado.

A ideia de colocar o PSB na vice de Haddad partiu do presidente estadual do PT, Luiz Marinho. O petista conversou com Haddad sobre o assunto e sugeriu o nome de Jonas Donizette, ex-prefeito de Campinas, para ocupar o posto.

O entendimento é de que Haddad precisa arrumar um vice que seja do interior de São Paulo e que esteja posicionado mais ao centro no espectro ideológico. Além de ter comandado a terceira maior cidade do estado por dois mandatos, Donizette foi presidente da Frente Nacional dos Prefeitos por quatro anos.

