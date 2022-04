"Para Tarcísio e Rodrigo Garcia se juntarem é só questão de tempo", diz Márcio França

Apoie o 247

247 - O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSB, Márcio França disse que é apenas “uma questão de tempo para que o atual governador de São Paulo e candidato à reeleição pelo PSDB, Rodrigo Garcia, se una ao ex-ministro Tarcísio Freitas (Republicanos), que foi indicado para disputar o cargo por Jair Bolsonaro.

“Para Tarcísio e Rodrigo, para se juntarem, são dois palitos. É só uma questão de tempo”, disse França ao chegar ao evento que confirmou o nome do ex-governador Geraldo (PSB) Alckmin para ser o vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida pela Presidência da República.

Ainda segundo o socialista, o PSB “traçou um objetivo de ter o Alckmin como vice em uma chapa com Lula para ganhar a eleição com mais tranquilidade. Achamos que o segundo turno será uma eleição muito dura,muito apertada, e se pudermos avançar um pouquinho nos eleitores que tradicionalmente não são do PT , este foi nosso objetivo.

