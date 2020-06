Parada LGBTI de São Paulo terá manifestação virtual com críticas a Bolsonaro

Revista Fórum - A Parada do Orgulho LGBTI de São Paulo costuma ser um dos eventos mais massivos do país, todos os anos, mas neste 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, ela não poderá lotar a Avenida Paulista, como já acontece há mais de 20 anos.

A 24ª edição do evento acontecerá neste domingo (14), mas de forma virtual e será marcada por temas mais políticos e sociais, como a defesa da democracia e dos direitos das minorias. O slogan anunciado pelos organizadores para o evento, que promete muitas manifestações nas redes sociais, diz: “Seremos o pesadelo dos que querem roubar a nossa democracia”.

Como a frase já indica, as críticas ao governo de Jair Bolsonaro devem ser uma das tônicas da jornada. Renato Viterbo, vice-presidente da Associação Parada LGBT de São Paulo, explica que “o objetivo do ato é mostrar resistência para sobreviver, diante desse governo que acaba com direitos das minorias e principalmente perante a pandemia que nos deixou mais vulneráveis. Realizar a Parada em 2020, ainda que virtualmente, é mostrar que continuaremos lutando por pautas que atendam à comunidade LGBTI”.

