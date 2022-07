Paraguaios são encontrados em situação análoga à escravidão no Rio

Apoie o 247

247 - Investigadores encontraram 24 trabalhadores, sendo 23 paraguaios e 1 brasileiro, trabalhando em situação parecida com escravidão, na Baixada Fluminense (RJ). Eles receberam a promessa de trabalhar numa fábrica de roupa, com salário de R$ 3 mil por mês e R$ 500 de benefício alimentação. Em três meses, receberam cerca de R$ 500 e dormiam no segundo andar do galpão, local sem janela e quente. Também não podiam deixar a fábrica.

O lugar onde os paraguaios e o brasileiro trabalhavam funcionava uma fábrica de cigarros clandestina. De acordo com matéria publicada nesta sexta-feira (8) pelo portal G1, investigadores descobriram que 500 caixas eram fabricadas aproximadamente todos os dias.

A indústria clandestina de cigarros movimenta bilhões no Brasil. E quase a metade dos cigarros consumidos é ilegal.

Os estrangeiros saíram da capital paraguaia, Assunção, e viajaram de ônibus até São Paulo. Vieram num outro ônibus para o Rio e foram direto para um galpão em Duque de Caxias, na Baixada.

