Paraquedista e funcionário da Globo:quem são as vítimas de acidente com avião em Boituva (SP)

247 - Duas pessoas morreram após o pouso forçado de uma aeronave em Boituva, no interior de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (11). O avião, que levava o piloto e 15 passageiros (a maioria, paraquedistas), tinha decolado do Centro de Paraquedismo da cidade. A reportagem é do portal G1.

Com o impacto, 12 pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Os dois homens morreram ao dar entrada no hospital.

Segundo uma associação local, o avião teve uma pane elétrica, obrigando o piloto a fazer um pouso de emergência. Durante o pouso, no entanto, a aeronave bateu contra um barranco e capotou.

As vítimas

Wilson José Romão Júnior, de 38 anos: paraquedista e instrutor, saltava havia vários anos e era de Piracicaba, também no interior paulista

André Luiz Warwar, de 53 anos: funcionário da área de tecnologia da Globo e diretor de filmes – seu primeiro longa-metragem é "Crime da Gávea" (2017); ele era também um paraquedista experiente.

O avião com 15 passageiros e um piloto saiu do Centro de Paraquedismo de Boituva. Segundo a Associação de Paraquedismo, uma pane elétrica obrigou o piloto a fazer um pouso forçado.

