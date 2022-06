Parentes do governador Cláudio Castro foram empregados em gabinetes ligados a ele por 17 anos

Apoie o 247

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), manteve o pai, a mulher, além de dois filhos da madrasta, empregados em gabinetes ligados a ele nos últimos 17 anos. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, “os quatro estiveram lotados na Câmara Municipal carioca e na Assembleia Legislativa fluminense. No governo do estado, os dois irmãos de consideração também ganharam cargos”.

A maioria das nomeações, feitas de forma alternada ou simultânea, estão ligadas ao gabinete do deputado Márcio Pacheco (PSC), de quem Castro foi chefe de gabinete por 12 anos. Segundo a reportagem, “Castro e Pacheco, atualmente líder do governo na Assembleia, ‘agora vivem um caso de "inversão de papéis’: a nomeação de parentes do deputado na estrutura do estado”.

Já no Executivo, Castro nomeou seis parentes do parlamentar em órgão vinculados ao governo fluminense. Todos foram exonerados, a maioria após o caso ser revelado pela imprensa.

Pacheco foi o primeiro a parlamentar denunciado no chamado escândalo das "rachadinhas" que funcionava em gabinetes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O caso ainda não foi analisado pela Justiça e o parlamentar nega as acusações. Castro e seus parentes não foram investigados.

