Parentes e amigos protestam por Jefferson Santos, jovem negro morto em ação da PM em Minas

Com faixas e cartazes, manifestantes pediam por justiça e paz. Jefferson Guilherme da Costa Santos, de 20 anos, morreu após ser baleado por militares, na porta de casa, no bairro Veneza. Policiais atribuem a ele um crime ocorrido no dia em que estava na missa de sétimo dia do pai, segundo a família edit

247 - Parentes e amigos de Jefferson Guilherme da Costa Santos, que tinha 20 anos, morto em ação da Polícia Militar (PM) em julho passado, fazem uma manifestação na manhã desta terça-feira (3) às margens da BR-040, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a mãe adotiva do rapaz, Nelzi Rodrigues dos Santos, de 49, o filho foi morto a tiros durante abordagem policial no dia 28 de julho. Ele estava na porta de casa, no bairro Veneza. A reportagem é do portal G1.

A contadora que criou Jefferson desde que ele tinha 1 ano de idade, após a morte de sua mãe biológica, disse que o filho era inocente e foi morto "na base da covardia".

"Ele chegava de madrugada do trabalho, mas, mesmo assim, levantava cedo para buscar o pão na padaria. Montava a mesa. Naquele dia, ele fez tudo direitinho e saiu, atravessou a rua para chamar o amigo para irem cortar o cabelo. No caminho, foi morto pela polícia. Assim, de graça", contou.

PUBLICIDADE

A reportagem ainda relata que Nelzi já tinha saído de casa para ir para o trabalho, quando a filha ligou e contou que havia escutado barulho de tiros vindos da rua e que o irmão estava na casa do vizinho. Ela contou que a jovem tentou abrir o portão para ver o que havia acontecido, mas foi impedida pelos militares.

"Ela me ligou dizendo da confusão na rua, que tinha escutado barulho de tiros e a voz do Jefferson. Mas que, quando tentou abrir o portão, militares seguraram ela e não deixaram ela sair de casa, pediram a identidade do meu filho. Ela passou e eles não devolveram, não falaram nada, ela não sabia que ele estava baleado", contou a mãe da vítima.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.