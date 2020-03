Parlamentares da esquerda se unem para derrubar limitação de teste de coronavírus a casos graves

Parlamentares assinam representações contra a iniciativa avaliada pelo governo de SP de limitar a realização de testes de diagnóstico do novo coronavírus apenas a casos graves edit

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), os deputados estaduais Alexandre Padilha (PT-SP), Mônica Seixas e Raquel Marques (as duas da Bancada Ativista, em SP) e o vereador de Campinas Pedro Tourinho de Siqueira (PT) assinam representações contra a iniciativa avaliada pelo governo de SP de limitar a realização de testes de diagnóstico do novo coronavírus apenas a casos graves. A informação é da jornalista Monica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.