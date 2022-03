Parlamentares do Psol pressionam Boulos a disputar vaga na Câmara, mas ele diz que vai até o fim

Apoie o 247

247 – "Aumenta a pressão entre parlamentares do Psol para que o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) Guilherme Boulos, retire a sua candidatura ao governo de São Paulo e se lance como candidato a deputado federal", informam os jornalistas Raphael Di Cunto e Marcelo Ribeiro, em reportagem publicada no Valor Econômico. "A mudança na candidatura serviria para Boulos ter um papel de destaque no Congresso num eventual governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e também para ajudar o partido a superar a cláusula de barreira em 2022, o que está fazendo inclusive o Psol estar quase fechado numa federação com o Rede", apontam ainda os repórteres.

Entretanto, Boulos diz que irá até o fim e que vai manter seu nome na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. “Essas especulações [de desistência] têm sido fomentadas para minar nossa candidatura”, diz ele. "O líder do MTST planeja concorrer ao governo paulista, mas a disputa tende a se dar entre o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) ou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ainda sem partido, mas escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o seu candidato em São Paulo", preveem os jornalistas do Valor.

