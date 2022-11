Parlamentares temem que bolsonaristas causem tumulto e promovam ataques em velório de Gal Costa, na Alesp

Apoie o 247

247 - O velório do ícone da MPB Gal Costa, que morreu nesta quarta-feira (9) aos 77 anos, está marcado para acontecer nesta sexta (11) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A presença de bolsonaristas golpistas próximos ao prédio, no entanto, vem causando preocupação em parlamentares do Legislativo paulista.De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo , os manifestantes, contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022, estão concentrados entre o prédio da Alesp e as instalações do Comando Militar do Sudeste.

Os parlamentares temem que os extremistas causem tumultos durante o velório de Gal Costa — a cantora era apoiadora declarada do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e fez diversas vezes referência ao petistas em suas redes e shows.

O último adeus para a cantora será aberto ao público, das 9h às 15h. O enterro, por sua vez, será apenas para amigos e familiares.

