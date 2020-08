Parques municipais voltam a abrir em horário normal em São Paulo

Agência Brasil - Os 70 parques municipais que já estão abertos na capital paulista voltam ao horário normal. A ampliação do tempo de funcionamento vale, no entanto, só para os dias de semana. Aos sábados e domingos, os espaços permanecem fechados.

Seguindo o plano de flexibilização da quarentena contra o coronavírus do governo estadual, a prefeitura de São Paulo tinha reaberto 70 dos mais de 100 parques municipais no dia 13 de julho. Até então, os espaços só tinham autorização para funcionar por horários limitados: das 6h as 16h para o Parque Ibirapuera (zona sul) e do Carmo (zona leste), entre 10h e 16h para os demais.

Agora, cada parque vai voltar ao horário de funcionamento habitual durante a semana. O Ibirapuera, por exemplo, vai poder começar receber visitantes às 5h, com os últimos portões fechando só à meia-noite. O Parque do Carmo funciona das 5h30 as 20h.

O decreto publicado do Diário Oficial do município mantém outras restrições aos parques. O público é limitado a critério de cada local e o uso de máscaras será obrigatório. Parques infantis, quadras de esporte e bebedouros continuam sem funcionar.

Quarentena

A capital paulista está na Fase 3 - Amarela, do Plano São Paulo, desde o dia 26 de junho. Nesta fase, bares, restaurantes, shoppings centers, comércio de rua, salões de beleza e barbearias podem reabrir, mas com limitação de 40% do público.

O Plano São Paulo, elaborado pelo governo paulista em virtude da pandemia do novo coronavírus, é dividido em cinco fases que vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul). O Plano São Paulo também é regionalizado, ou seja, o estado foi dividido em 17 regiões e cada uma delas é classificada em uma fase.

