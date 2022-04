Partido de Bolsonaro se divide entre Garcia e Tarcísio para governo de SP

Apoie o 247

247 - O partido de Jair Bolsonaro, PL, está dividido nas eleições estaduais paulistas, pois uma ala da legenda quer apoiar o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), para o governo de São Paulo, segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

Garcia, que era vice, assumiu o governo paulista após João Doria (PSDB) decidir se lançar à presidência da República.

Oficialmente, no entanto, o partido deve apoiar a candidatura do ex-ministro Tarcísio Freitas (Republicanos), que deixou o governo para ser o candidato do bolsonarismo ao governo estadual.

Dos 17 deputados do PL na bancada da Assembleia Legislativa de São Paulo, 7 declararam apoio a Rodrigo Garcia, após evento em Suzano (SP), nesta terça-feira, 5.

